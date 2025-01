En Arriba Mi Gente, los conductores nunca se pierden un capítulo de Pobre Novio. Esta vez, llegaron al set dos de sus actores más queridos: Manuel Gold (Jhonny Videla) Y Alejandro Tagle (Marcos García).

Maju Mantilla, conductora de Arriba Mi Gente, no perdió la oportunidad de hacerles algunas preguntas a los actores sobre sus personajes. Sobre el posible descubrimiento de su madre biológica tras aceptar realizarse la prueba de ADN, Manuel confesó que Jhonny no sabría cómo recibir la noticia.

“Jhonny es un chico que ha sido huérfano, tímido. Toda su vida en un albergue, vive y trabaja ahí ayudando a otros niños huérfanos. Entonces, ese niño se había hecho la idea de que sus padres no existían, ya había hecho las paces con eso y había sufrido lo que tenía que sufrir”, cuenta el actor.

A Maju le conmovió recordar la historia del joven y Manuel aseguró que todo dependerá de la historia. “Entra en un conflicto interno, no sabe qué hacer, dice que no le interesa, que no quiere saber nada de esta señora, pero en el fondo sí quiere, pero tiene un dolor muy fuerte”, agrega sobre su personaje.

Por otro lado, Alejandro atraviesa una realidad mucho más alegre al lado de Marcos, su personaje. Al ser aceptada su relación con Génesis, solo puede esperar que todo siga su curso. “Ya hubo una reconciliación entre Betty y Vilma…el secreto de que César es el papá de Iván todavía nadie lo sabe”, señala el actor.

Ambos actores reconocieron que todo dependerá del guion antes de sumarse a los conductores en un “Cambia y punto”. Este juego consistió en trasladar pelotas de un mismo color de un recipiente a otro, quien lo logre con mayor rapidez es declarado ganador.

En la primera ronda, se enfrentaron Maju y Manuel; en la segunda, Fernando y Alejandro. Los actores fueron los indiscutibles ganadores, mientras que Santi Lesmes no dudó en lanzar picantes comentarios. “Es la primera vez que Maju PIERDE este juego”, se lamentó.

Los siguiente en enfrentarse fueron ambos actores y confesaron que dejarían de lado la amistad para debatirse por el título del ganador. Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos tras confirmarse un EMPATE.

