En Arriba mi Gente, Maju Mantilla sorprendió al público al comunicar en vivo su salida del programa. Visiblemente emocionada, dijo: “Estos días han sido muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas falsas sobre mí. Yo soy un ser humano que comete errores, pero la mentira repetida no se convierte en verdad”.

Entre lágrimas, la conductora agradeció al equipo y a la audiencia: “He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado acá, a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba mi Gente que no se lo merece. Por tal motivo he decidido no continuar”.

Sus compañeros no pudieron ocultar su emoción. Santi Lesmes le dijo: “Eres mi amiga y siempre voy a estar ahí contigo. No es necesario el daño gratuito, y eso es lo que se está haciendo contigo”. Por su parte, Fernando Díaz la despidió con sentidas palabras: “Eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Disciplinada, trabajadora y esforzada. Has dejado una huella aquí”.

Finalmente, Maju expresó: “Gracias al público, a Latina y a mi gente por darme la oportunidad de estar con ustedes casi tres años. Los quiero mucho. Espero que sea solo una pausa”.

¿Será realmente una despedida definitiva o un descanso temporal? Descúbrelo en Arriba mi Gente por Latina Televisión.

