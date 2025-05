En “Arriba mi Gente” se confirmó que mañana se llevará a cabo el Paro Nacional convocado por transportistas, comerciantes de Gamarra, bodegueros y más sectores en rechazo a la ola de extorsiones que afecta a miles de peruanos. La medida, que busca visibilizar la inseguridad que se vive a diario, fue tema central del programa, y Maju Mantilla no dudó en expresar su indignación en vivo.

“Nada vale más que la integridad física de uno mismo y de su familia, no se puede crecer por las extorsiones, la gente sigue muriendo”, señaló tajante la conductora, visiblemente afectada por la situación. Añadió que “nadie puede crecer con su negocio, Gamarra se paraliza y no puede continuar porque hay muchas extorsiones y cobro de cupos”.

En su mensaje, Maju también puso el foco en el miedo constante que viven los emprendedores: “Un día abres tu negocio y te llega una amenaza, y ese temor que sientes no es solo para ti sino para tu familia”, reflexionó. Para ella, esta protesta no es solo económica: “Ellos no marchan por su negocio, marchan por su vida”.

Durante la conversación, Santi Lesmes también intervino con un mensaje directo a las autoridades educativas: “Esperemos que los colegios no esperen a mañana a las 7 de la mañana para mandar un comunicado diciendo que las clases serán virtuales, ojalá que no avisen a última hora”.

¿Qué impacto tendrá esta paralización en el país? ¿Responderán las autoridades a este clamor ciudadano? No te pierdas toda la cobertura en Arriba Mi Gente, mañana desde muy temprano por Latina Televisión.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR