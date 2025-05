En Arriba Mi Gente, el reportero Rob Reyna llegó al exterior del policlínico Essalud de Puente Piedra aproximadamente a las 4 de la mañana y se encontró con una larga cola de pacientes decididos a sacrificar sus horas de sueño por una cita médica.

“Tengo frío, estoy haciendo cola en la calle. ¡No es posible!”, expresa una de las entrevistadas. Así como ella, son varios los pacientes que se enfrentan a un tiempo de espera de hasta 4 semanas.

Llenos de resignación, están dispuestos a formarse en la fila incluso si no es seguro conseguir un cupo. “A veces, hago por las puras la cola porque cuando entro, no me atienden”, reportó otro encuestado mientras intentaba calmar su dolor de barriga.

Se trata de más de 140 mil asegurados, una cifra que sobrepasa la capacidad del policlínico. “Todo el tiempo es igualito, siempre es así. Cada vez que intento sacar cita por teléfono, nunca se puede, no te contestan”, señala otra madre de familia.

Debido a que el policlínico no se da abasto, muchos de los pacientes son derivados al Hospital Alberto Sabogal Sologuren (Callao) cuando —muchas veces— no pueden permitirse un taxi para evitar el frío y la inseguridad.

La falta de capacidad de otros hospitales como Carlos Lanfranco La Hoz ha obligado al personal a condicionar espacios como el estacionamiento de las ambulancias y la capilla del centro de salud para la atención de pacientes.

“Se necesitan mayores recursos de parte del Estado para mejorar la infraestructura del lugar. Es una tema de arriba, es un tema de presupuesto”, asegura una vocera de los pacientes.

