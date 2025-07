¡Arriba Mi Gente nos trae las últimas! En el concierto de COLDPLAY, Andy Byron, CEO de la empresa de tecnología Astronomer0, fue captado en medio de una situación de infidelidad con la jefa de Recursos Humanos de su misma empresa a pesar de que ambos están “felizmente casados” con sus respectivas parejas.

Cuando la cámara los atrapó en el acto y ante la reacción de ellos (los cuales se escondieron rápidamente), Chris Martin no pudo evitar lanzar un comentario: “O están teniendo una aventura o los británicos son muy reservados”.

La esposa de Andy no se pronunció públicamente, pero SÍ SE QUITÓ el apellido de Andy en Facebook, y él publicó un comunicado que no ayudó en nad: fue calificado por los conductores de “Arriba Mi Gente” como “infiel sinvergüenza tramposo que se victimiza”.

En Arriba Mi Gente, Santi no tardó en hacer una parodia junto a Fernando Díaz y Maju Mantilla. Simulando cómo habría sido el anuncio de Andy a su esposa sobre el concierto: “Cariño, esta noche me voy a un concierto de Coldplay con los de la oficina, es un incentivo… La empresa ha regalado las entradas y, al tratarse de los empleados, yo, TRISTEMENTE, los tengo que acompañar. Qué aburrimiento ir a un concierto de Coldplay, además, ¿sabes qué, mi amor? Voy con la RIDÍCULA de Recursos Humanos que me cae FATAL. ES UNA CHINCHE con la que me paro peleando todo el día (…) YO LA DETESTO””, También cuestionaron el lugar y en la manera poco disimulada en la que se encontraban los amantes al encontrarse en un entorno público.

