Con la llegada de un nuevo año, también llega el momento de depurar espacios y energías. En Arriba Mi Gente, la periodista y astróloga Rosa María Sifuentes compartió una serie de recomendaciones para limpiar el hogar y prepararlo para recibir el 2026 de la mejor manera.

Sifuentes fue enfática en que todo objeto asociado a recuerdos dolorosos debe salir de casa. Peluches, ropa, joyas y fotografías vinculadas a exparejas o relaciones que terminaron con sufrimiento no deberían conservarse. “Hay que donar o botar, no guardar”, señaló, remarcando que incluso las imágenes almacenadas en celulares o redes sociales deben eliminarse, ya que “las redes no son un cementerio virtual”.

Otro de los puntos clave fue deshacerse de objetos viejos o dañados: tazas rajadas, libros rotos, documentos vencidos y papeles de deudas ya pagadas. En estos casos, recomendó digitalizar lo importante y liberar espacio físico para permitir el ingreso de nuevas energías.

La limpieza profunda también es fundamental. Ventanas limpias, colchones en buen estado y muebles libres de olores, especialmente en casas con mascotas o fumadores, ayudan a mejorar el bienestar. Desde su mirada astrológica, advirtió sobre el uso excesivo de colores oscuros, como el negro en dormitorios, así como cuadros tétricos o una decoración sobrecargada, que pueden afectar el descanso y el estado emocional.

Finalmente, aconsejó mantener el orden en las creencias, evitando saturar las paredes con imágenes religiosas y apostando por un hogar armónico y renovado.

