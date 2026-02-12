Un fuerte accidente de tránsito se registró a las 3:30 de la madrugada en el cruce de las avenidas La Encalada y El Polo, en Monterrico. La conductora del vehículo siniestrado sería Laura Spoya, exMiss Perú y figura pública.

La camioneta negra, de alta gama, impactó violentamente contra un muro cercano a un concesionario. Producto del choque, los airbags delanteros se activaron y la parte frontal del vehículo quedó seriamente dañada, con llantas reventadas y piezas desprendidas.

El auto fue remolcado hasta la comisaría de Monterrico mientras la modelo fue trasladada a la clínica San Pablo. Según información preliminar, se encuentra estable y fuera de peligro.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un informe oficial sobre las causas del accidente. Se espera que las investigaciones y las cámaras de seguridad determinen cómo ocurrieron los hechos.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR