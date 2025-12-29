El Año Nuevo se acerca y con él, los rituales para atraer lo mejor. En un animado segmento de Arriba Mi Gente, la periodista y astróloga Rosa María Sifuentes reveló las cábalas infaltables para recibir el 2026 con movimiento laboral, abundancia y oportunidades.

Uno de los rituales centrales es el de las lentejas. Según explicó, a la medianoche se deben lanzar lentejas al aire, idealmente desde un lugar alto, y dejarlas en el suelo hasta el día siguiente. Esta cábala, que practica desde los 17 años, simboliza trabajo constante y estabilidad económica durante todo el año.

Para quienes desean viajar, Sifuentes aseguró que darle la vuelta a la cuadra con una maleta quedó en el pasado. La versión moderna consiste en colocar monedas o banderitas de otros países en los bolsillos y dejar una maleta bonita, llena de ropa nueva, parada en la puerta de casa, lista para “salir”.

Otra recomendación clave fue renovar la billetera. No debe estar vieja ni rota y, como imán de abundancia, se aconseja colocar dentro un pequeño espejo apuntando hacia los billetes, para multiplicar el dinero durante el año.

Además, recordó la importancia de ordenar el clóset y no acumular ropa innecesaria, ya que el desorden bloquea la energía. Finalmente, hizo un llamado a recibir el Año Nuevo en paz, orando y agradeciendo, porque, según remarc, “cuando entra el amor a un hogar, entra la abundancia”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR