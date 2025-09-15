En Arriba Mi Gente se conoció el terrible caso de César Gonzales, un mototaxista que fue asesinado por dos sicarios que se hicieron pasar por pasajeros. El hombre, víctima del “gota a gota”, debía pagar 5 soles diarios a sus extorsionadores, pero debido a su diabetes había dejado de trabajar una semana y, por ende, no cumplió con la cuota.

Cuando regresó a sus labores, decidió alargar su turno una hora más, momento en el que los delincuentes subieron a su mototaxi y acabaron con su vida. El crimen dejó en la orfandad a un niño de apenas 9 años, marcando un nuevo episodio de la violencia que golpea a miles de familias.

Este hecho no solo conmueve por su brutalidad, sino que también revela la falta de garantías que enfrentan los trabajadores del transporte en medio de la creciente ola de extorsiones.

¿Hasta dónde llegará la violencia del “gota a gota”? ¿Qué medidas se tomarán para frenar estos crímenes? Conoce más de este impactante caso en Arriba Mi Gente.

