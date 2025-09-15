En Arriba Mi Gente se mostró cómo la victoria en el mundial de desayunos ha incrementado la pasión por el tradicional pan con chicharrón. Los caseros entrevistados aseguraron que la difusión de la cultura peruana ha sido clave y que ahora las ventas aumentaron en un 50% gracias a la popularidad del concurso.

Además, se habló sobre la sartén dorada, el trofeo que el streamer Ibai Llanos entregará al Perú como símbolo de su triunfo. El propio Ibai agradeció la participación de todos y destacó que este evento permitió a muchas personas, incluido él, conocer aspectos de otras culturas que antes desconocían.

La alegría y el orgullo por este logro han convertido al pan con chicharrón en mucho más que un desayuno: es ahora un símbolo de identidad y unión.

¿Seguirán creciendo las ventas de este plato tradicional? ¿Qué otras sorpresas traerá la victoria en el mundial de desayunos? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

