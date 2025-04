En Arriba mi Gente, conocimos la historia de Alberto, un niño de cinco años que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) gracias a un control pediátrico oportuno. Su madre, Marilú Sillo, recuerda que desde el año y ocho meses notó señales de alerta: “Nos dimos cuenta de que hablaba las 50 palabras que debía decir, pero no fijaba la mirada y se tapaba los oídos con la bulla”.

El camino para recibir apoyo no fue fácil. Marilú tuvo que insistir para conseguir una evaluación rápida: “El psiquiatra me dijo que buscara ayuda porque me darían una cita en tres o cuatro meses, y en ese tiempo mi hijo no podía estar sin terapia”.

Hoy, Alberto recibe terapias de conducta y lenguaje en la DIRIS Lima Sur, donde ha logrado grandes avances. Lucero Huamán, especialista del centro, resaltó su progreso: “Uno de los desafíos que tenía era la interacción con otras personas, pero ahora está mejor”.

¿Conocías la importancia del diagnóstico temprano en el autismo? No te pierdas más historias como esta en Arriba mi Gente.

