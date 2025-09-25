En Arriba Mi Gente, se conocieron los detalles de la captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, quien cayó en Paraguay tras casi dos años de permanecer en la lista de recompensas del Ministerio del Interior.

Su detención fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la DIRINCRI y la policía paraguaya, que lograron ubicarlo luego de meses de seguimiento y de operaciones frustradas en Bolivia y Brasil.

Durante el operativo, las autoridades ingresaron a la vivienda donde Moreno se escondía junto a su nueva pareja, quien se encuentra en estado de gestación. El delincuente intentó pasar desapercibido con documentos falsos a nombre de Pierre Nechozú Rodríguez, pero fue identificado por sus tatuajes. Al momento de su captura, se le incautaron celulares, pasaportes y otros elementos vinculados a su red criminal.

Las imágenes mostradas en Arriba Mi Gente revelan a un Erick Moreno irreconocible, con cambios de look y visible abatimiento. Los agentes le preguntaron durante el arresto si tenía algo qué decir, a lo que él solo atinó a responder que vivía humildemente y sin dinero, pese a los antecedentes de ostentosas propiedades y viajes que había acumulado en los últimos años.

Según la policía, Moreno llevaba una vida itinerante, mudándose cada pocas semanas para evitar ser detectado. Incluso había tapado parte de sus tatuajes para despistar a las autoridades. Sin embargo, la coordinación entre policías de Perú, Brasil y Paraguay terminó por acorralarlo. Ahora, se encuentra a la espera de un proceso que podría derivar en su extradición inmediata al Perú o en una expulsión acelerada.

¿Qué pasará con la situación legal de Erick Moreno? ¿Será extraditado al Perú en los próximos días? No te pierdas más detalles y reacciones hoy en Arriba Mi Gente, solo por Latina.

