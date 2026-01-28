Según Europapress, la defensa legal del cantante español Julio Iglesias evalúa presentar una contrademanda contra dos extrabajadoras que lo acusaron públicamente de presunta agresión sexual, luego de que se archivara la denuncia en su contra.

Las denunciantes, una ex empleada doméstica y una ex fisioterapeuta, aseguraron que el artista habría creado un entorno coercitivo durante su relación laboral. Estas acusaciones fueron difundidas en un reportaje periodístico que generó amplia repercusión mediática.

Tras la publicación del reportaje, el cantante calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Pedido de acceso a la denuncia

De acuerdo con Europapress, el abogado del intérprete solicitó acceder a la totalidad del material de la denuncia y las evidencias, con el objetivo de determinar si podría tratarse de un posible delito de denuncia falsa.

La defensa sostiene que la condición de testigos protegidos no impide el derecho del denunciado a conocer el contenido de las diligencias practicadas.