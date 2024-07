Juan Postigos consiguió su CLASIFICACIÓN a los Juegos Olímpicos París 2024 en la disciplina de Judo. El deportista peruano, en conversación con “Arriba mi Gente”, reveló todo lo que ha superado para convertirse en un atleta profesional.

A inicios de la pandemia, Juan se mudó a Europa, específicamente a Francia. Desde entonces, buscó ganarse la vida de manera digna y encontró un trabajo como mecánico de trenes.

Pero nunca dejó de lado el deporte. “Busqué sponsor, hice presentaciones tocando puertas para ver si eso, con una ayuda extra, dedicarme 100% al deporte. Lamentablemente no se dio de esa manera, seguí trabajando, pero mi empresa nunca me dejó de lado”.

En esa línea, reveló que su trabajo siempre le ha brindado facilidades para seguir practicando judo. “Me dio un contrato donde me daba días y facilidades para seguir compitiendo(…) Llegué aquí por suerte. Un amigo me dijo que estaban buscando gente y como empezó lo del Covid. Dije ‘voy a intentarlo’ y tomé el riesgo. Las cosas salieron bien”, reveló.

El atleta nacional clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 y tuvo una participación destacada. Aprovechando las cámaras de “Arriba mi Gente”, Juan Postigos pidió más apoyo por parte del Estado para el deporte peruano.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR