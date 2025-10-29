Durante la emisión de Arriba Mi Gente, se presentaron las imágenes exclusivas del operativo que realizó la Policía Nacional en el Callao, donde se logró detener a presuntos integrantes de la organización criminal “Los Chukis”, dedicados a la extorsión de transportistas.

El general Arriola explicó que la investigación digital permitió identificar un número telefónico vinculado a los mensajes extorsivos, que era manejado por un menor de edad de 14 años, intervenido con todas las garantías constitucionales.

En el inmueble principal, la policía halló equipos telefónicos, chips, droga y más de 197 mil soles, además de un muñeco “Chucky” utilizado como parte de un supuesto ritual de magia negra y adoración a la “santa muerte”. “Esto demuestra el modus operandi de esta organización”, afirmó Arriola, detallando que esta incautación forma parte de las acciones contra las mafias que operan en Lima y Callao.

El señor Ojeda, representante de los transportistas, quien habló sobre el próximo paro convocado para los días 3 y 4. “Nosotros establecimos la fecha del paro por los conductores que han fallecido. Un tema es la prevención y otro, el avance rápido de las investigaciones”.

Ojeda reveló que existen más de 150 bandas criminales identificadas que amenazan a los transportistas y recalcó que el paro del 4 sigue en pie, con la participación de empresas como Nueva América, Los Doritos, Consorcio Vía, Urbanito, La 50 y El Rápido, las mismas que ya realizaron paros anteriores.

¿Será coincidencia la rápida captura de esta banda tras el anuncio del paro? ¿Podrá el operativo de “Los Chukis del Callao” frenar las extorsiones contra los transportistas? No te pierdas todo el análisis y las declaraciones completas hoy en Arriba Mi Gente.

