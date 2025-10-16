Durante la última emisión de Arriba Mi Gente, Jorge Solari brindó un reporte detallado sobre la situación de los heridos tras la movilización realizada en el centro de Lima. Desde la puerta del Hospital Loayza, el periodista informó que de los 16 heridos, 14 ya fueron dados de alta, mientras que dos permanecen internados. Uno de ellos, Alejandro Córdoba, fue operado y permanecerá al menos una semana hospitalizado; el otro, Luis Reyes, está siendo intervenido quirúrgicamente tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, lo que le provocó un hundimiento craneal.

“Ya está siendo operado, la intervención será larga, pero se mantiene estable”, detalló Solari, añadiendo que los familiares permanecen fuera del hospital a la espera de noticias. En conversación con Fer, conductor del programa, se mencionó que los parientes habían tenido dificultades para conseguir los medicamentos e insumos necesarios para la cirugía, aunque finalmente la operación se pudo realizar.

Asimismo, Jorge Solari recordó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, artista urbano conocido como “Truco”, quien participó en la marcha junto a su grupo de hip hop. “Lamentablemente ha fallecido, estamos a la espera de mayor información y de que se esclarezcan las causas”, expresó el periodista en su enlace en vivo.

Minutos después, el programa mostró el comunicado oficial del Congreso de la República, que lamentó profundamente el fallecimiento de Eduardo Ruiz y pidió una investigación rápida, independiente y transparente. En el texto, firmado por la Mesa Directiva, se rechazó toda forma de violencia y se expresó solidaridad con la Policía Nacional del Perú, asegurando que algunos agentes también fueron víctimas de ataques violentos.

El balance general presentado por Arriba Mi Gente indica que más de 120 personas resultaron heridas, entre ellas 80 policías y cerca de 30 civiles. La mayoría ya ha sido dada de alta, aunque algunos continúan con atención médica por contusiones y fracturas. El Ministerio del Interior, por su parte, ha negado la presencia de efectivos del Grupo Terna en la zona, pese a los videos que muestran a personas vestidas de civil realizando detenciones.

Las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público, que ya está revisando las cámaras de videovigilancia del área donde fue abatido Eduardo Ruiz, un joven de 32 años que se dedicaba al arte urbano y que, según sus compañeros, marchó de manera pacífica junto a otros artistas.

¿Quién disparó contra Eduardo Ruiz? ¿Hubo infiltrados en la marcha? ¿Se garantizará una investigación transparente que identifique a los responsables? No te pierdas los próximos reportes y análisis en Arriba Mi Gente, donde el equipo continuará informando sobre este caso que conmociona al país.

