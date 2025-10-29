La tranquilidad del vecindario se rompió en Brisas de Villa, Chorrillos. Tal como se dio a conocer en Arriba Mi Gente, los vecinos denunciaron que sus perritos habrían sido atacados con armas de fuego por un sujeto de la zona.

El caso más reciente ocurrió con Bluey, quien salió a dar una vuelta pero jamás regresó a casa con vida. “Mi perrito se escapó… y en las cámaras vemos que llega aquí y cae. Le sacaron radiografía y era un orificio de bala”, contó su dueña con una gran y evidente tristeza e indignación por lo ocurrido.

Mientras que otra vecina relató el caso de su mascota, Antuan, encontrado sin vida en los Pantanos de Villa: “A mi perrito lo hallaron y los gallinazos ya se lo estaban comiendo… yo solo pude enterrarlo”, expresó entre lágrimas, mientras que un tercer perrito sin dueño también apareció en las mismas condiciones.

Los residentes señalan directamente a un hombre identificado como Luis Roberto Arevalo Mori, quien fue grabado cerca del área donde Bluey cayó herido y, según denuncian, habría amenazado incluso con arma de fuego a un joven estudiante que intentaba grabar o sobrevolar un dron en la zona.

La comunidad teme que, si no hay intervención inmediata, más mascotas puedan ser atacadas. “Tenemos la denuncia y las pruebas, pero nadie nos llama. Queremos justicia”, reclamaron frente a cámaras.

Las autoridades aún no brindan respuesta concreta, pese a que la ley peruana contempla hasta 8 años de cárcel para quienes maten animales domésticos.

¿Hasta cuándo seguirá esta situación? ¿Qué medidas tomarán las autoridades para proteger a las mascotas y a los propios vecinos? No te pierdas Arriba Mi Gente, donde se continuará exigiendo justicia por Bluey, Antuan y todos los perritos víctimas de esta crueldad. 🐾📺

