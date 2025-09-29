En Arriba Mi Gente, se informó sobre el grave hecho que tuvo como víctima a Cristian Rodríguez, productor periodístico, quien fue atacado luego de salir de un estudio de abogados en San Isidro. El incidente ocurrió cuando un vehículo impactó la parte trasera de su auto y, acto seguido, un sujeto descendió para agredirlo brutalmente.

Testigos identificaron al presunto agresor como Gustavo Salcedo, quien, a pesar de la presencia de la esposa e hijo de la víctima, lo golpeó hasta dejarlo sangrando, antes de huir de la escena. El ataque fue captado por cámaras de vigilancia y generó conmoción inmediata. Rodríguez fue trasladado a la clínica Ricardo Palma y luego a la comisaría para formalizar la denuncia. La policía ya inició las diligencias para esclarecer responsabilidades.

Arriba Mi Gente condenó con firmeza el hecho, recalcando la importancia de resolver conflictos de forma legal y pacífica. El caso desató debate en redes sociales sobre la violencia y la justicia, además de llamar la atención sobre la protección de menores que presencian estos actos. También se reflexionó acerca de cómo la normalización de la violencia afecta la salud mental y la conducta de las nuevas generaciones tras la pandemia.

¿Qué consecuencias legales debería enfrentar el agresor? ¿Cómo prevenir que hechos así sigan marcando a familias enteras? Conoce más en Arriba Mi Gente.

