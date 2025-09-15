En Arriba Mi Gente se conoció que el siniestro, que inició como un fuego reducido, movilizó a gran cantidad de personal de distintas jurisdicciones para poder sofocarlo. Durante dos días, brigadistas, policías y autoridades trabajaron intensamente para controlar el incendio que amenazaba con expandirse por la zona.

Las consecuencias fueron graves: se afectó la flora y fauna silvestre del lugar, incluyendo a los zorros andinos, lagartijas, culebritas andinas, colibríes y especies de flores icónicas de la región. Además, el fuego alcanzó parte del suelo, dañando los cimientos naturales del ecosistema.

Las primeras investigaciones señalan que el incendio habría sido provocado. Por ello, las autoridades recalcaron a la población la prohibición de encender fuego en áreas naturales protegidas, recordando los graves riesgos que esto ocasiona.

