En Arriba Mi Gente, se presentó la iniciativa de la congresista Sigrid Bazán, quien impulsa el proyecto de ley conocido como “La Ley del Impuesto a la Riqueza”. La propuesta busca aplicar un tributo a bienes considerados de lujo, como aeronaves, joyas, obras de arte, colecciones privadas, automóviles clásicos y relojes de alto valor. Sin embargo, las reacciones en contra no tardaron en llegar, pues varios expertos y ciudadanos consideran que se trata de una medida injusta y confiscatoria.

Un especialista explicó que “es un impuesto a la propiedad, por el simple hecho de ser propietario de un artículo de lujo, quieren llevarse parte de ese artículo. Eso es inconstitucional, confiscatorio y abiertamente injusto”, remarcando que los tributos deberían aplicarse únicamente en la venta de dichos objetos. También advirtió que, de aprobarse, podría convertirse en una recaudación ilegal que tarde o temprano el Estado tendría que devolver.

Los conductores del programa tampoco se quedaron callados. Santi cuestionó directamente a la congresista, indicando que en lugar de crear propuestas que afecten a quienes trabajaron para alcanzar cierto nivel de vida, debería enfocarse en proyectos que beneficien a la mayoría: “Deberían sacar proyectos de ley para aumentar el sueldo mínimo, ayudar a la gente que no tiene (…) ¿por qué no congelar y bajar el sueldo a los congresistas? bajarle el sueldo a la presidenta por el nivel de aceptación en lugar de aumentarle y ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro con este dinero.”.

Por su parte, Maju y Fernando Díaz coincidieron en que la medida no sería funcional y hasta calificaron de “absurdo impuesto” la idea, preguntándose cómo la SUNAT podría fiscalizar con precisión este tipo de posesiones.

¿Podrá avanzar en el Congreso esta propuesta tan controversial? ¿Qué otros bienes se sumarían a la lista de lujos gravados? No te pierdas más detalles y opiniones sobre este tema en Arriba Mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR