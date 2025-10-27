En Arriba Mi Gente se discutió cómo el ecosistema digital peruano ha sido sacudido por controversias protagonizadas por influencers y streamers como José Sebastián Cusquisiban Benítez (Lemon Pie), Arturo Fernández (Neuro), Patricio Sucre Montero (Arequipeñazo), Sebastián Palacín (Palakil) y José Santibán.

El panel analizó casos que van desde provocaciones en pleno proceso fiscal hasta una agresión sexual viralizada, burlas hacia adultos mayores, humillaciones públicas a seguidores y la falta de filtros frente a contenidos claramente inapropiados, que aun así son monetizados sin control.

Los conductores señalaron con preocupación cómo estas conductas se convierten en tendencia y llegan sin barreras a niños y adolescentes, quienes consumen material desde plataformas como Kik y YouTube. Además, se habló del comportamiento de Osito Lima, cuestionando la verdadera intención detrás de sus actos “solidarios” y cómo algunos programas digitales han transformado las buenas prácticas en espacios de manipulación emocional.

La conversación invitó a reflexionar sobre la brutalidad que se normaliza en redes y la urgencia de establecer mayor regulación y educación digital en los hogares peruanos, antes de que la situación siga creciendo sin control.

¿Qué medidas se deberían tomar para proteger a los menores? ¿Los creadores de contenido asumirán responsabilidad por el impacto que generan? No te pierdas Arriba Mi Gente para conocer más análisis y los últimos casos que siguen dando qué hablar en el mundo digital.

