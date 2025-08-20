En una preocupante edición de Arriba mi Gente, se reportó el colapso del área de emergencias del Hospital Regional de Lambayeque, donde pacientes duermen en los pasillos por falta de espacio y personal. Este centro de salud, categorizado como nivel III-1, debería tener la capacidad para atender casos complejos, pero la realidad es otra.

Solange Vásquez, enviada especial en Chiclayo, entrevistó al director del hospital, quien declaró con pesar: “Lamentablemente no podemos tener a los pacientes hospitalizados porque no hay camas”. Además, explicó que “los pacientes que están en los pasillos es porque ya no alcanzaron camas. Aquí vienen de otras regiones e igual intentamos atenderlos”.

Ante estas imágenes, la indignación llegó al set. Fernando Díaz expresó: “Es una lotería estar enfermo y terminar durmiendo en el piso”, mientras que Santi Lesmes no dudó en criticar a los políticos: “Los congresistas quieren tener un incremento de sueldo, imagínate lo que se podría hacer con ese dinero”.

¿Hasta cuándo se mantendrá esta situación en uno de los hospitales más importantes del norte? No te pierdas más denuncias como esta en Arriba mi Gente, todos los días por Latina.

