En Arriba mi Gente, Karina Borrero abrió el debate sobre un caso conmovedor ocurrido en La Victoria, donde un hombre mató a un perro pitbull llamado Denver. La historia se desató cuando un vecino salió a pasear con sus perros pequeños y vio al pitbull sin correa. Karina Borrero expresó: “Hay un hombre que agrede brutalmente a un perro”, y cuestionó si lo ocurrido fue un acto de defensa propia o un claro caso de maltrato animal.

La dueña del pitbull, visiblemente afectada, afirmó: “Él se aprovecha de que ha estado con su perro para apuñalar al mío”. Según su testimonio, el hombre afiló un fierro para poder matarlo, infligiendo un total de 21 puñaladas. El abogado Carlos Pajuelo, quien representa a la familia de los denunciantes, calificó el acto de “ensañamiento” y aseguró: “Eso ya no es legítima defensa, es un crimen”.

La dueña del perro reveló que su familia está completamente destrozada por lo sucedido, mencionando que todos en su hogar se encuentran profundamente afectados emocionalmente. Por su parte, Karina Borrero añadió después de escuchar el testimonio de Rob Reyna: “Es un tema bastante complejo, todos los que tenemos mascotas sabemos que son parte de nuestra familia, pero, por otro lado, el testimonio de la esposa dice que ellos ya habían sido víctimas de los ataques del perro”.

¿Fue un acto de legítima defensa o un cruel maltrato animal? La comunidad sigue dividida. ¡No te pierdas este caso impactante y el debate que genera!

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR