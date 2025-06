En “Arriba mi Gente“ se denunció una alarmante situación en Surquillo, donde un vecino lleva más de cinco años acumulando basura en su casa, específicamente en el tercer piso de su vivienda. La acumulación ha generado un ambiente insostenible, causando que las casas vecinas se llenen de insectos y ratas que salen por la noche.

Raúl Pedraza, uno de los vecinos afectados, expresó su frustración diciendo: “Hemos ido a la municipalidad para que pueda botar la basura del señor y no nos ha podido ayudar”, refiriéndose al mal olor y las plagas provocadas por la acumulación de desperdicios.

A pesar de haber presentado una queja formal hace aproximadamente un año, Raúl Pedraza asegura que la Municipalidad de Surquillo no ha tomado ninguna acción. Incluso, la persona responsable de la acumulación, quien se identificó como reciclador, respondió: “Los vecinos solo se dedican a molestar, antes no me dejaban reciclar en el primer piso y ahora tampoco en el techo”. Intentando defender su comportamiento, añadió: “He pedido que la municipalidad me ayude, he ido varias veces, pero no pueden y no vienen”.

Durante el enlace en vivo, Fiorella Roldán destacó que la acumulación de basura en el tercer piso está afectando gravemente la calidad de vida de los vecinos, y advirtió que “esta contaminación puede enfermar a los vecinos”. También se hizo mención del escaso espacio en el lugar, lo que dificulta aún más la situación. Santi Lesmes comentó: “Nosotros no podemos juzgar a nadie, quizá la persona pueda tener un problema de salud mental”, mientras que Fernando Díaz agregó: “Muchas personas atiborran basura en sus casas, azoteas y demás, estos lugares no pueden ser botaderos de basura”.

¿Qué medidas tomará la municipalidad para resolver esta grave situación? No te pierdas el desarrollo de este caso en Arriba mi Gente.

