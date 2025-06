11 de junio 2025 Actualizado el: 11 junio 25 | 11:19 am

En “Arriba mi Gente”, informamos que los hijos mayores de edad tienen la obligación legal de brindar apoyo económico a sus padres cuando estos no pueden valerse por sí mismos, ya sea por motivos de salud, discapacidad o falta de recursos. Este derecho está respaldado por la ley peruana, y su incumplimiento puede llevar a una condena de hasta tres años de prisión por el delito de omisión de asistencia familiar.

Frente a esta realidad, la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ofrece asesoría legal gratuita a padres o madres que deseen iniciar una demanda para solicitar pensión de alimentos. Solo necesitan presentar su DNI, la partida de nacimiento de su hijo o hija, indicar el domicilio del demandado, y mostrar evidencia de gastos y situación económica.

La demanda se presenta ante un juzgado de paz letrado. Además, en casos urgentes, el solicitante puede pedir una medida cautelar para recibir una asignación anticipada de alimentos mientras se resuelve el proceso judicial.

En el set, Fernando Díaz reaccionó con sorpresa: “¿Si yo no cumplo como hijo, tengo una condena de tres años de prisión?”. Para aclarar dudas, conversamos con la doctora Gloria Faustor, defensora pública del MINJUSDH, quien explicó: “Un juez puede determinar las necesidades del padre o si los hijos tienen una familia aparte”. Asimismo, añadió un punto clave: “Existe el principio de solidaridad familiar, para que los hijos puedan apoyar a sus padres aún cuando estos no hayan cumplido con ellos. Pero el padre debe demostrar que es mayor y que ya no está en capacidad de generar recursos”.

¿Sabías que puedes ayudar a tus padres por ley, incluso si no tuviste relación con ellos? ¿Cuántos adultos mayores viven hoy en abandono sin conocer este derecho? No te pierdas el reportaje completo esta noche en “Arriba mi Gente”.

