En “Arriba mi Gente”, los conductores celebraron el reciente matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. Maju Mantilla expresó emocionada: “Felicidades a Alejandra y Said que ahora están de luna de miel”, mientras que Santi Lesmes destacó: “Lo que nos encantó de la boda es el vestido, los dos vestidos estaban hermosos”. Luego añadió: “Se llama Angélica García, la verdadera protagonista del vestido de Alejandra Baigorria”.

Angélica García, la diseñadora, compartió su historia desde sus inicios. “Recuerdo que le corté parte del vestido a mi tía y con eso comencé a coser uno para mi muñeca Barbie”, contó sobre su primer diseño, que hizo cuando tenía solo siete años. “La alta costura la aprendo haciendo prácticas en varios ateliers conocidos”, afirmó con orgullo, y agregó con emoción: “Gamarra me dio luz, amo Gamarra”.

Sobre cómo conoció a Alejandra, relató: “Yo la veía en Gamarra, pero no nos conocíamos. Una vez me invitaron a un programa en la tarde y vio mi trabajo”, y explicó: “Recuerdo que durante un año, cada cierto tiempo me enviaba referencias y, faltando tres meses, comenzamos con las pruebas, la tela y todo el proceso creativo”.

El vestido principal fue una obra de lujo: “Compramos once metros de tela, el velo ha sido majestuoso”, señaló, revelando que la pieza está valorizada en 30 mil soles. Sobre el segundo vestido, creado para la fiesta, comentó: “Ella quería un vestido sexy y fue trabajado a mano, hasta el día de la boda estuve pegando el último brillante en su vestido y luego la vi en redes en la piscina”.

