Desde este lunes por la mañana, las cosas cambiarán tanto en Arriba Mi Gente como en Ponte En La Cola. Mientras que Ponte En La Cola se despide de la pantalla, la gente se queda por más entretenimiento, información y sorpresas en Arriba Mi Gente.

Por eso, Micheille Soifer y Ricardo Rondón se unirán a la conducción de Arriba Mi Gente junto a Fernando Díaz y Santi Lesmes, para llenar tus mañanas de lunes a viernes con alegría, exclusivos, juegos, invitados y las noticias más relevantes del día a día. Además, Pipoca también será parte de esta renovada propuesta televisiva.

Con nuevas personas, un nuevo ambiente y muchas novedades, Santi, Fernando, Michi, Rondón y Pipoca te acompañarán desde este lunes 27 de octubre a las 9:00 a. m., siempre por las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué sorpresas traerá esta nueva etapa del programa? ¿Cómo será esta renovada convivencia frente a cámaras?

¡No te lo pierdas! Sintoniza Arriba Mi Gente y revive los mejores momentos de Ponte En La Cola en Latina.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

