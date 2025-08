Arriba mi Gente presenta una historia que inspira y emociona. Flavia Rojas, la joven voleibolista peruana de solo 16 años, mostró un amor inquebrantable por su país durante el Sudamericano Sub 18 de Vóley Playa. En medio de un partido decisivo, se lesionó gravemente la pantorrilla, pero en vez de retirarse, decidió quedarse en la cancha hasta disputar el último balón. Tula Rodríguez expresó: “Ella se lesionó y en lugar de pedir un cambio, se quedó hasta el último. Nos ha dado una tremenda lección de vida con solo 16 años”.

Flavia recordó ese momento doloroso: “Cuando me lesioné, no podía mover mi pantorrilla”, confesó. Sin embargo, su deseo de no desaprovechar la oportunidad de representar a su país la hizo seguir luchando: “Yo no quería parar el partido, no quería desaprovechar la oportunidad”. En una entrevista con Jorge Solari, Flavia también señaló: “Si estuviese nuevamente en la misma situación, volvería a jugar lesionada si es por el país”, mostrando su pasión y sacrificio por el Perú.

Desafortunadamente, Flavia no pudo acceder al Mundial de su categoría debido a que el entrenador decidió frenar el partido por la lesión. No obstante, la joven atleta no se rinde y espera con ansias tomar su revancha el próximo año. “El sacrificio vale la pena, mi amor por Perú es más grande que cualquier dolor”, concluyó Flavia.

