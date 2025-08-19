En Arriba Mi Gente, Cachai relató por enlace telefónico cómo un aproximado de 30 fiscalizadores llegaron primero a impedirles trabajar y a llevarse sus pertenencias de manera agresiva y exaltada.

Relató cómo la situación se tornó física cuando agredieron a uno de sus compañeros comediantes, provocando que los demás intentaran separarlos y defenderse.

Señaló que incluso fue golpeado con palo y que no fue el único en recibir golpes, pues todos sus compañeros también habrían sido agredidos, afirmando que su sobrino menor de edad el cual los ayudaba para poder pagar sus estudios, fue quien recibió la peor parte, recibiendo patadas y golpes por todo su cuerpo.

Los conductores de Arriba Mi Gente se mostraron indignados ante las imágenes, coincidieron en que la autoridad debería prevenir estas situaciones y no involucrarse en ellas, y esperan un pronunciamiento del alcalde de La Victoria.

¿Qué medidas tomará la municipalidad ante esta agresión? ¿Se hará justicia por los comediantes afectados? No te pierdas todos los detalles y análisis de este caso en Arriba Mi Gente.

