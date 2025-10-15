En el oasis más famoso del Perú, la Huacachina, el turismo y la adrenalina se mezclan en una experiencia única: los paseos en tubular. Sin embargo, detrás de la diversión, la Fiscalía de Prevención del Delito ha lanzado una alerta sobre el grave riesgo que representarían estos vehículos. Durante el programa Arriba Mi Gente, se conoció que, según el Ministerio Público, muchos de estos buggies son “vehículos hechizos”, no fabricados ni autorizados para circular según la ley vigente.

El fiscal provincial Eloy del Carpio explicó que los tubulares no cuentan con homologación ni permisos, lo que los convierte en un peligro para usuarios y el entorno natural. Pese a ello, los empresarios del sector defienden su trabajo, agregando que las modificaciones solo buscan reforzar la estructura para ofrecer mayor seguridad.

Ante la advertencia, los empresarios piden no generalizar. “Nosotros tenemos carros debidamente formalizados y cumplimos con la norma”, señaló un representante del sector, quien también lamentó la falta de coordinación entre las autoridades. “Si estamos así, es por culpa de las autoridades”, sostuvo.

La Fiscalía recuerda que estos vehículos suelen volcarse en las dunas, generando accidentes (algunos con víctimas mortales) como el ocurrido en mayo, cuando falleció la turista María Focumet tras el vuelco de un tubular. En redes sociales circulan videos que evidencian el riesgo de estos paseos, aunque los operadores aseguran que “todo está con cinturones de avión y seguro a todo riesgo”.

Mientras tanto, el debate continúa. Los turistas siguen buscando la experiencia de adrenalina. “Fenomenal, maravilloso, de lo mejor”, dicen visitantes extranjeros, encantados con la aventura. Pero detrás del entusiasmo, la economía local depende en gran parte de esta actividad, y muchos piden una regulación clara en lugar de una prohibición total.

“Esperamos una mesa de diálogo con el fiscal para demostrarle que está equivocado, no puede satanizarnos así”, señaló uno de los empresarios, quien defiende la formalidad de su negocio. No obstante, las autoridades sostienen que los tubulares no cumplen con los requisitos legales para operar: inspección técnica, registro vehicular y permisos vigentes.

En el Perú, la ley exige que todo vehículo que transporte personas cumpla con dichas condiciones. Sin homologación ni autorización, cada paseo se convierte en una apuesta contra la seguridad y la ley. Los operadores podrían enfrentar sanciones por lesión u homicidio culposo, exposición al peligro o fraude al consumidor.

La aventura en Huacachina sigue siendo parte del encanto peruano, pero también del riesgo. ¿Qué opinas tú? ¿Debería priorizarse la seguridad antes que la diversión? Descúbrelo y entérate de más en Arriba Mi Gente.

