El subcampeón de la Red Bull Batalla de Gallos de 2023, Diego Escobar, conocido como ‘Strike’, es un conocido rapero y ‘freestyler’. El cantante participa en competencias desde hace 8 años que lo han llevado a países como México, Colombia, España y otros más. Sin embargo, el rapero ha dejado los escenarios para comenzar trasladar su música a las aulas de clase.

El reportero Rob Reyna de “Arriba mi Gente” llegó hasta el colegio San Marcelo, ubicado en el distrito de San Miguel, donde ‘Strike’ dicta el taller de ‘freestyle’. El artista comentó un poco más sobre cómo surgió la idea del curso. “Cuando el director me mencionó la idea de poder hacer un taller de freestyle, porque no se ha dado en ningún otro colegio, pues me dio un poco de miedo al inicio”, contó.

El finalista de la Batalla de Gallos también aclaró cuál es el enfoque del curso. “No se puede enseñar netamente a hacer freestyle. Es algo que te tiene que gustar y que tienes que practicar. Pero sí, pueden haber consejos y cierto tipo de orientaciones que pueden hacer que esta preparación sea mucho más rápida y óptima”, explicó. Los padres de familia de la institución se mostraron satisfechos con los resultados del taller.

A través de la enseñanza de rima, música y composición, Strike explica que quiere lograr que los estudiantes se expresen de manera libre. Por ello, anima a los jóvenes a experimentan con otros ritmos como el rock, las baladas y las bachatas. “Yo acá a ellos les he dicho que no hay ritmo incorrecto, no hay letra incorrecta. Acá no hay notas. Acá ustedes vienen a desarrollar su arte de la manera en la que mejor les plazca y como mejor se sientan”, aseguró.

