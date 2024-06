Esta mañana, en el programa “Arriba Mi Gente”, Fernando Díaz vivió un emotivo momento al quebrarse en vivo luego de que un médium hiciera una conexión con su padre fallecido. La inesperada situación conmovió profundamente al conductor, quien no pudo evitar emocionarse al escuchar la información que le brindaba el especialista.

“No es que no crea y sea escéptico a estas cosas, lo he visto en otras personas, solo que no pensé que fuera tan pronto… pienso que siempre hay un plazo en que estas energías terminan de irse”, expresó Díaz con evidente emoción mientras escuchaba al médium.

El especialista, durante su intervención, le comentó: “Hay muchas cosas que tu papi necesita que tú lo perdones. Hay un tema de ausencia, eso te debe resonar… Es momento de soltar esas cosas que te pueden generar un tipo de problema para que tu papi pueda descansar”. Estas palabras provocaron que el conductor se quebrara en vivo, tocando profundamente a la audiencia.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR