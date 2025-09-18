En Arriba mi Gente, la sorpresiva despedida de Maju Mantilla dejó a todos conmovidos, pero uno de los más afectados fue Fernando Díaz, quien no dudó en expresar públicamente su tristeza y admiración por la conductora.

Visiblemente afectado, Fernando dijo: “Me toma por sorpresa. No es algo planificado. No me lo veía venir, yo solamente quiero decirte que eres una extraordinaria persona, que eres la mejor compañera de trabajo que he tenido. Disciplinada, trabajadora, sumamente disciplinada, sumamente esforzada”.

Con la voz entrecortada, destacó la huella que deja Maju en el programa: “Cada cosa que has hecho, lo has hecho con el corazón, cada cosa que has hecho aquí, has dejado una huella. Yo destaco tu profesionalismo”.

Además, el periodista lanzó una dura reflexión contra los ataques que ha recibido su colega: “A veces uno trata de ser de piedra, pero también duele y fastidia. De mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena siquiera responderles a esta gente que está en una cloaca, que está en una sequía, que solamente quiere un poquito de figuración”.

El ambiente en el set se tornó de pura emoción, con Fernando reafirmando que la salida de Maju no solo marca el fin de una etapa, sino que deja un vacío difícil de llenar.

¿Y tú, qué opinas sobre las palabras de Fernando? No te pierdas todo lo que pasó en Arriba mi Gente por Latina.

