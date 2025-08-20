En Arriba mi Gente, Fernando Díaz no se guardó nada y fue directo al comparar los sueldos de los verdaderos héroes del país con lo que pretenden ganar los próximos congresistas. Mientras estos últimos buscan subir su salario hasta los S/ 34,917 mensuales, un policía o militar gana apenas S/ 2,213, un enfermero alrededor de S/ 2,800, un profesor unos S/ 3,300, y un médico no supera los S/ 3,564. Peor aún, los bomberos, quienes arriesgan sus vidas todos los días, no reciben ningún sueldo.

Durante el programa, Santi Lesmes remarcó: “Ganarían más de 25 sueldos mínimos al mes”, mientras que Maju Mantilla se mostró crítica: “Queremos que respondan ante las necesidades de la población y lo que buscan es su beneficio”.

La reportera Fiorella Roldán salió a las calles para recoger el sentir popular y encontró opiniones contundentes. Una ciudadana señaló: “La realidad del país es difícil y no hay conciencia por parte de estos profesionales”. Otra persona cuestionó: “Con ese dinero se podrían hacer vías, centros de salud y más”, y alguien más apuntó: “Deberían trabajar y hacer algo, no para darse una mejor economía. Tienen intereses personales”.

¿Hasta cuándo se permitirá esta desconexión entre los congresistas y la realidad del Perú? No te pierdas más revelaciones como esta en Arriba mi Gente, de lunes a viernes por Latina.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR