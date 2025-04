10 de abril 2025 Actualizado el: 10 abril 25 | 11:56 am

En “Arriba mi Gente”, se vivió un momento de indignación tras conocerse las declaraciones del congresista José Cueto, quien en vísperas del paro de transportistas recomendó a las empresas instalar láminas antibalas en sus unidades como medida de protección frente al incremento de asesinatos por extorsión. Su comentario fue: “Y a los amigos transportistas, que los están matando, pónganse láminas antibalas”.

La respuesta de Fernando Díaz fue contundente: “Tuvo una expresión desaforada e infeliz”, y cuestionó: “¿Cómo va a decir que los transportistas inviertan y pongan lunas antibalas?”. Por su parte, Maju Mantilla señaló: “Es demasiado insensible, me da vergüenza escuchar esas declaraciones”.

El congresista también sugirió que efectivos policiales viajen vestidos de civil dentro de los buses para proteger a los conductores, pero la propuesta fue rechazada por gremios. Desde el gremio de transportes, Martín Valeriano respondió: “Esa no es la solución”, y añadió: “Ya no queremos reuniones, queremos acción”. Además, denunció que “las muertes de los choferes no son solo desde afuera, también son desde adentro. Hay inoperancia de las autoridades para dar con el paradero de estos delincuentes”.

¿Están las autoridades a la altura del problema o están dejando solos a los transportistas? Todos los detalles, hoy en “Arriba mi Gente”, por Latina.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR