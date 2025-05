En Arriba Mi Gente, el corresponsal Antonio Muñoz se conectó desde Trujillo para dar cuenta de la indignación por el asesinato de los 13 obreros de la minera Poderosa secuestrados por mineros ilegales en Pataz, La Libertad.

Los familiares de las víctimas de entre 22 y 35 años llegaron a la morgue de Trujillo a partir de las 2:30 a.m. para el reconocimiento de los cadáveres. “No todos son de La Libertad y no hay quienes no cuentan con el dinero para trasladarlos”, explica el reportero.

Sobre la visita del premier Gustavo Adrianzén, el corresponsal señaló que evalúa la posibilidad de declarar Pataz en estado de sitio. Ante esta información, el conductor Fernando Díaz lo responsabilizó de no prevenir la situación.

“El premiere minimizó, ninguneó los hechos. Dijo que no tenía certezas, que no tenía información alguna que pudiera sustentar que había peligro. En otros países, este premier ya debería estar fuera. Justamente, por esa desidia y dejadez”, sentenció.

Además, criticó la labor de Víctor Zanabria, comandante general PNP, tras disfrutar de una celebración del cumpleaños de la fiscal Nélida Torres el miércoles 30 en el Gran Hotel Bolívar. “Estamos hablando de autoridades que están a espaldas de la situación, que minimizan las cosas y que mienten”, condenó.

