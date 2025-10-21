Durante la emisión de Arriba Mi Gente, se abordó el indignante caso de Eduardo Ruiz, conocido artísticamente como “Trvko”, quien perdió la vida durante las manifestaciones del 15 de octubre. Su familia denuncia trabas en las investigaciones y anuncia una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras sus declaraciones en las que se refirió al joven artista como “Terruco”.

El abogado de la familia de Eduardo, presente en la conferencia de prensa, señaló retrasos e irregularidades en la investigación: “Está retardando en visibilizar el tema de las cámaras”, advirtió, explicando que la visualización de las grabaciones del día del ataque fue postergada sin justificación. Además, denunció que las notificaciones a las diligencias llegan con muy poca anticipación, lo que impide un debido proceso.

Por su parte, Roger y Fabio Ruiz, padre y hermano del artista, expresaron su indignación ante las palabras del titular del Congreso. “Lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar Terruco”, había dicho Rospigliosi, declaraciones que fueron transmitidas en varios medios. Frente a ello, Roger Ruiz respondió con firmeza: “Usted me va a demostrar que mi hijo es terrorista, porque usted lo ha dicho y se ve clarito. Mi hijo no es ningún Terruco, es un artista”. La familia aseguró que enviará una carta notarial exigiendo una rectificación, y en caso contrario, procederán con una demanda formal.

El caso ha reavivado la indignación ciudadana, pues Trvko no fue un manifestante violento, sino un joven artista urbano que participaba pacíficamente junto a su colectivo de hip hop. Las imágenes muestran que se encontraba retirándose del lugar cuando recibió el impacto mortal. Actualmente, el suboficial de tercera Luis Magallanes cumple siete días de detención preliminar por ser el presunto autor del disparo que acabó con su vida.

En el set de Arriba Mi Gente, los conductores también cuestionaron el comportamiento del congresista. “Son las lamentables palabras de un señor adulto mayor que ya no está en sus capacidades cabales para hablar en público”, comentó uno de ellos, mientras otro añadió: “Si eres presidente del Congreso, tienes que ser responsable y comedido con tus palabras”.

El espacio cerró con una profunda reflexión sobre la falta de empatía y el uso del “terruqueo” como forma de deslegitimar la protesta ciudadana. “Es triste que venga de una autoridad”, se lamentó el panel. Asimismo, hicieron un llamado a los peruanos a ejercer un voto consciente en las próximas elecciones, exigiendo justicia y responsabilidad política.

¿Qué pasará con la denuncia de la familia de “Trvko”? ¿Se rectificará el presidente del Congreso tras sus palabras? Sigue todos los detalles y reacciones en Arriba Mi Gente.

