02 de agosto 2024 Actualizado el: 02 agosto 24 | 10:50 am

Una anciana falleció hace un mes y tenía a su cargo 14 gatos y 10 perros, quienes formaron parte de su familia. Ahora las mascotas no tienen con quien vivir. La señora no tenía hijos y no se sabe con quienes van a quedar las mascotas.

“La señora juanita era una mujer ancashina, viuda, que cuando enviudó comenzó a recoger perritos y gatitos”, comentó su vecina Marisol Liñán.

Juanita nunco pudo ser madre biológica, pero dedicó sus últimos años de vida a sus hijos de cuatro patas. Tras complicarse su salud, dejó a sus mascotas huérfanas. Hasta la fecha, son sus vecinas y amigas quienes ven por ellos.

Por este motivo, Arriba Mi Gente anima a las personas a que puedan convertir a algunos de estos animales en sus mascotas. Para adopciones y colaboraciones comunicarse al 992 997 723 y 996 536 159 respectivamente.

