En “Arriba Mi Gente”, se reveló el caso de la empresa de transportes Las Águilas 75, cuyo gerente aseguró haber sido víctima de extorsión por parte de tres organizaciones criminales. Según relató, la primera amenaza se dio en mayo, cuando le exigieron 50 mil soles a cambio de no atentar contra la vida de sus choferes y familiares, situación que lo obligó a retirarse junto a toda su familia y personal de seguridad hacia provincia.

En julio, los delincuentes regresaron y sumaron al gerente y a todos los choferes a un grupo de mensajes, donde continuaron con las intimidaciones. El testimonio señala que incluso llegaron a exigir un “aguinaldo” para Navidad, pidiendo dinero entre todos para comprar panetones. La situación ha sido tan grave que de los aproximadamente 40 choferes que tenía la empresa, solo queda la mitad, ya que muchos decidieron renunciar o cambiar de rubro por temor a las represalias, pues los criminales conocen hasta a las familias de los trabajadores.

Hace unas semanas, una tercera banda criminal comenzó también a extorsionarlos. Ante la inseguridad, el gerente declaró que está realizando los trámites para obtener una licencia de arma, mientras que otros propietarios evalúan hacer lo mismo, ya que sienten que la policía, si bien acude, no brinda una protección constante ni garantiza que no terminen siendo víctimas de la delincuencia.

¿Hasta cuándo seguirán las empresas de transporte siendo blanco de las mafias? ¿Podrá la policía garantizar seguridad real a los choferes y a sus familias? Conoce más sobre este preocupante caso hoy en “Arriba Mi Gente”.

