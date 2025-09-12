En Arriba Mi Gente, se dio a conocer que un camión cisterna que circulaba a gran velocidad perdió el control en una curva, volcó y explotó, alcanzando a otros vehículos y a transeúntes.

Como consecuencia, al cierre de la noche de ayer se confirmaron 9 fallecidos, mientras que las autoridades advirtieron que esta cifra podría aumentar con el paso de los días.

El chofer del vehículo se encuentra en estado crítico y permanece bajo custodia de las autoridades debido a la velocidad con la que conducía. Además, al menos 90 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales, muchas de ellas en estado reservado y otras en condición crítica, lo que eleva la preocupación por la magnitud del accidente.

¿Seguirá aumentando la cifra de fallecidos? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que tragedias como esta se repitan? No te pierdas todos los detalles y el desarrollo de esta noticia hoy en Arriba Mi Gente.

