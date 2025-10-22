Durante el programa Arriba Mi Gente, se debatió sobre la reciente decisión del presidente de declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y El Callao por 30 días. La medida, según explicó el Gobierno, busca frenar la delincuencia y devolver la tranquilidad a millones de peruanos, aunque no todos coinciden en su efectividad.

La alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, destacó la falta de recursos y equipamiento policial en varios distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres e Independencia, resaltando que “la seguridad no solo depende de decretos, sino de una estrategia sostenida y recursos concretos”. En paralelo, Julio Corcuera, ex viceministro de Seguridad Pública, advirtió que los estados de emergencia anteriores no siempre dieron resultados: “Hemos visto militares en las calles sin un plan detrás. Lo que se necesita es inteligencia y coordinación, no solo presencia”.

Los conductores Fernando, Adriana y Sandy plantearon preguntas clave sobre las restricciones de derechos y libertades que implica la medida, mientras los invitados analizaron la posibilidad de incluir nuevas estrategias tecnológicas, como cámaras con inteligencia artificial, y el uso del polígrafo para detectar corrupción dentro del sistema penitenciario.

Corcuera fue enfático: “No existen recetas mágicas. La seguridad se logra con estrategia, recursos y trabajo de inteligencia constante”. También cuestionó la efectividad del control de chalecos en motocicletas y la falta de efectivos policiales: “La Policía tiene un déficit de 40 mil agentes. Si no se corrige eso, el problema persistirá”.

El análisis continuó con un llamado a priorizar la inteligencia operativa, la coordinación entre fuerzas y la inversión en equipamiento, más allá de las medidas temporales. “El delincuente es quien debe tener miedo, no el ciudadano”, señaló el exviceministro.

¿Crees que este nuevo estado de emergencia logrará mejorar la seguridad en Lima y Callao? ¿O se trata de una medida más sin resultados concretos? No te pierdas todo el análisis y las voces ciudadanas en Arriba Mi Gente.

