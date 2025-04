En Arriba Mi Gente, no pasó desapercibida la última iniciativa presentada por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, congresista de Podemos Perú. Se trata del proyecto de ley N°9490, que le ofrecería la oportunidad de recuperar su brevete a los conductores inhabilitados por manejar EBRIOS.

Ante este hecho, especialistas en seguridad vial han encendido las alarmas ante una posible amenaza a la integridad ciudadana. “Es un proyecto desastroso que ofende a muchas víctimas. Estamos cerca de los 3 millones y medio de familiares de víctimas de accidentes de tránsito en 20 años”, reportó Carlos Villegas, presidente de la Asociación Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran).

Además, señaló que es necesario oponerse a la “ley del borrachito”. “Este señor congresista hace ver en todos los medios que tiene estadísticas, ¿de dónde? No ha leído o no ve la realidad en las calles. A mi hijo me lo atropelló un médico ebrio, desde esa época, he luchado”, denunció Villegas.

Al representante de la Aviactran, también, le parece necesario contar con el respaldo del Ministerio de Transporte, la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para combatir esta medida.

“Es un asesino al volante el que está ebrio. Es darle licencia a estas personas para que sigan asesinándonos”, advirtió el vocero de Aviactran.

