En el programa Arriba Mi Gente, se cuestionó el supuesto comportamiento impropio de una parlamentaria, acusada de utilizar fondos públicos para beneficio personal, así como la vinculación de un asesor congresal que recibe ingresos estatales sin cumplir debidamente con su función. También se recordaron una serie de escándalos que involucran a congresistas y asesores parlamentarios, encendiendo la alarma pública por el uso indebido de dinero proveniente de los impuestos nacionales.

Durante el análisis, se recordó que algunos políticos han caído en lo que llamaron “manías burguesas”, traicionando los valores que aseguran defender. Incluso se mencionó que un conocido parlamentario habría contratado equipos para editar sus videos en redes sociales usando partidas del Estado, lo que ya le generó una sanción administrativa. Asimismo, se levantó una teoría polémica: que la parlamentaria implicada planea usar inteligencia artificial para defenderse de las acusaciones en su contra.

Uno de los detalles más criticados fue la actitud “despansurrada” tanto de la congresista como de su asesor frente a la bandera del Perú dentro de su oficina, algo que para muchos refleja falta de respeto y ética institucional. Ante estas revelaciones, los conductores pidieron a los padres de familia estar atentos durante las próximas elecciones, pues “el futuro del país no puede quedar en manos de quienes no respetan a la ciudadanía”.

¿En qué terminarán estas nuevas denuncias? ¿Seguirán los peruanos financiando a políticos que no representan sus intereses? ¡No te pierdas Arriba Mi Gente para conocer todos los detalles de este escándalo que sigue creciendo!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR