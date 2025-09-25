Luego de ser capturado en Paraguay tras 18 meses de seguimiento, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, negó haber participado en los secuestros y extorsiones que se le imputan. “No soy una persona santa, pero tampoco soy partícipe de los secuestros. Mi pasado me condena”, declaró a la prensa tras ser reducido por la policía.

Durante el operativo también fue detenida su pareja Dayana, quien está embarazada y lo acompañaba en su vida itinerante bajo identidades falsas. En la intervención se incautaron cuatro celulares, dinero en efectivo y documentación adulterada, entre ellos un pasaporte y un DNI con otro nombre.

Moreno sorprendió además al revelar que recibía alertas de malos policías peruanos que le permitían escapar de los operativos. Según las autoridades paraguayas, incluso intentó sobornar a los agentes con un millón de dólares para evitar su detención.

Ahora la atención se centra en el proceso judicial: ¿será extraditado de inmediato al Perú o se seguirá el trámite de expulsión? ¿Cesarán las extorsiones que manejaba desde el extranjero? ¿Qué secretos revelará este hombre que, hasta ayer, era el enemigo público número uno? No te pierdas todos los detalles y análisis en Arriba Mi Gente.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR