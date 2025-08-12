En Arriba Mi Gente se mostró cómo, a pesar de la humedad y las bajas temperaturas, hay personas que inician su jornada incluso antes de las 5 a. m., cumpliendo con oficios esenciales para la comunidad. Reparten periódicos, preparan emolientes y panes, limpian calles o trasladan pasajeros, siempre listos para ofrecer lo que otros necesitan.

Entre ellos está Don Seferino, quien reparte periódicos desde los años 80. Cada madrugada, bajo calentadores, bufandas y chompas, sale a trabajar para mantener a sus nietos de 15 y 13 años que quedaron a su cargo. Alicia, por su parte, sale a la misma hora para vender hierbas medicinales y así costear la educación de sus tres hijos.

Historias como la de Don Jesús, que a sus 60 años lustra zapatos, o Paula, que prepara desayunos calientes mientras todos duermen, se suman a las de Karin, con sus jugos de fruta recién hechos; Don Marcelo, que carga mercadería en los mercados; y Don Carlos, que desde muy temprano maneja su taxi para llevar a los pasajeros a sus destinos.

Cada uno de ellos demuestra que, detrás de las personas que vemos a diario, hay relatos de valentía, superación y compromiso familiar. ¿Qué otras historias se esconden detrás de quienes madrugan para servirnos? ¿Cómo logran mantener la esperanza en medio de la adversidad? Descúbrelo en Arriba Mi Gente.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. con Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

