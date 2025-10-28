En conexión con Arriba Mi Gente, transportistas y vecinos bloquearon completamente la vía en protesta por el brutal crimen que fue la gota que derramó el vaso en medio de la ola de asesinatos y el estado de emergencia vigente. “¡El Callao se va a levantar!”, gritaban entre rabia y lágrimas.

Los manifestantes denunciaron que cada día salen a trabajar sin saber si regresarán vivos a casa. “Nos levantamos sin seguridad, señorita. Ayer asesinaron a Johnny, mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, expresó un transportista. Otro, con la voz quebrada, exigió a las autoridades actuar de verdad: “¿Dónde está su estado de emergencia? ¡Pura finta!”.

La tensión creció cuando un grupo de manifestantes impidió que colectivos con pasajeros pasaran por la zona. La policía intervino lanzando bombas lacrimógenas, lo que desató enfrentamientos. Aun así, los transportistas insistieron: “Somos choferes, no delincuentes. Estamos cansados de las extorsiones”.

Incluso desde el set, Fernando Díaz y Santi Lesmes cuestionaron duramente la falta de estrategia del Gobierno. “¿Para qué sirve este estado de emergencia, si siguen matando?”, reclamaron en vivo. También recordaron que Johnny era el sustento de su familia: “¿Qué va a pasar con sus hijos ahora?”.

Algunos protestantes exigieron que el Presidente Jerí acuda personalmente al lugar:

“Que venga y dé soluciones, no pantallas”, pidieron con firmeza.

Mientras tanto, los camiones permanecen detenidos por varias cuadras, cientos de pasajeros caminan rumbo a Lima y la indignación solo crece:

“El pueblo no puede aguantar más”, aseguraron.

¿Hasta cuándo continuará esta violencia que ya suma tres choferes asesinados en menos de una semana? ¿Responderá el Gobierno con soluciones reales y urgentes?

