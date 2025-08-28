En “Arriba Mi Gente” se conocieron los últimos detalles del tenso conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno norteamericano acusó a Nicolás Maduro de ser líder del llamado “cártel de los soles”, catalogado como organización terrorista y narcotraficante.

Incluso, el entonces presidente Donald Trump puso precio a la cabeza del mandatario venezolano, ofreciendo 50 millones de dólares a quien entregue información que permita su captura. Ante ello, Maduro respondió desafiante: “Ningún imperio tocará mi suelo sagrado”.

La presión de Estados Unidos se refleja en un fuerte despliegue militar. Se movilizaron destructores de guerra, un submarino de ataque nuclear y aviones de reconocimiento P-8 cerca de las costas venezolanas como parte de una operación antinarcóticos.

Además, se reactivó la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en el país tras un acuerdo con el gobierno chavista. Por su parte, Maduro contraatacó con el despliegue de embarcaciones, drones y 15 mil hombres en la frontera con Colombia para reforzar la defensa de la soberanía nacional.

Cabe recordar que la acusación de narcotráfico contra Maduro se remonta al 2020, cuando la recompensa por información que facilitara su arresto era de 15 millones de dólares. Hoy, esa cifra ha ascendido a 50 millones, lo que ha generado nuevas expectativas. Muchos venezolanos en el extranjero expresan su esperanza de que este conflicto logre un cambio en su país. Sin embargo, otros temen regresar por el riesgo de ser reclutados a la fuerza por el gobierno.

¿Logrará Estados Unidos concretar la salida de Maduro? ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo para millones de venezolanos? Descubre más sobre esta tensa situación internacional en “Arriba Mi Gente”.

