En el programa Arriba Mi Gente, se comentó la reciente declaración del presidente Donald Trump, quien puso como ejemplo a Lima para hablar de criminalidad.

Según el mandatario, la capital peruana sería una de las ciudades más peligrosas, citando cifras de homicidios y usando la comparación con Washington D.C. para respaldar medidas de seguridad más estrictas en la capital estadounidense a pesar de que ellos poseen cerca de 700 mil ciudadanos y Lima, más de 10 millones de habitantes.

unque no es la ciudad más peligrosa del mundo, los índices de criminalidad han ido en aumento y, de mantenerse esta tendencia, podrían alcanzar niveles históricos.

Uno de los delitos de mayor impacto en la ciudad es la extorsión. Uno de cada dos limeños conocen de negocios que han cerrado por este motivo. Las cifras son alarmantes: de unas 2,500 denuncias en 2019, hoy se registran cerca de 30,000 al año.

Los conductores también compararon los problemas de seguridad en Estados Unidos, sin normalizar la criminalidad en el Perú. Fernando Díaz expresó: “A los peruanos también nos fastidia cuando un extranjero nos critica. No ha descubierto la pólvora, sí, somos una ciudad insegura. Que nos ponga al nivel de México, ahí sí ya no sé”.

La ciudadanía, por su parte, coincidió en que la inseguridad ha crecido y responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte, aunque también cuestiona la forma en que Trump se refirió a la ciudad. “Sí, totalmente, está interviniendo en nuestra sociedad. Imagínate si comenzamos a hablar de su país, yo podría hablar del submundo que hay en Estados Unidos”, comentó un vecino. Otro añadió: “Está bien que sea peligrosa, pero que te pongan así a nivel mundial deja mal”.

¿Crees que Donald Trump exageró en su comparación? ¿Es justa su visión de Lima? No te pierdas el análisis completo en Arriba Mi Gente.

