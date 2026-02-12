Un polémico audio enviado a Arriba Mi Gente ha generado fuerte indignación. El doctor Edgar Vladimir Gutiérrez respondió a las denuncias por mala praxis con un mensaje en tono desafiante, asegurando que realizó “una muy buena cirugía” y que solo hubo “una pequeña complicación”.

En el audio, el médico también cuestiona a la paciente Virginia, insinuando que su vida social desmentiría la gravedad de los hechos. La afectada rechazó estas declaraciones y afirmó que sufrió necrosis en la piel tras una abdominoplastía, además de no recibir seguimiento médico adecuado. Fiorella, hermana de otra paciente fallecida, también expresó su indignación y pidió la intervención del Colegio Médico. Ambas denunciantes exigen que el caso no quede impune y que las autoridades investiguen a fondo.

