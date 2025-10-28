En Arriba Mi Gente, se reveló un cobarde ataque contra Edu Leca, ex integrante del Grupo 5 y Caribeños, quien fue víctima de tres impactos de bala contra el bus que lo trasladaba rumbo a una presentación en Casa Grande. “Acabamos de recibir un atentado en Casa Grande. Gracias a Dios estamos bien. ¿Hasta cuándo la delincuencia, señores?”, declaró inicialmente en redes sociales, denunciando el grave panorama que enfrenta la cumbia en pleno estado de emergencia.

El cantante relató que, en el momento del ataque, su equipo estaba bajando los instrumentos por la parte trasera del vehículo, lo que evitó una tragedia. “Por suerte es que mi personal estaba cargando los instrumentos… y los disparos fueron en la cabina del chofer”, contó en comunicación con el programa. Cuando le preguntaron cuántos disparos fueron, respondió: “Alrededor de tres disparos. Bueno, en realidad, llegué en shock”.

Todo ocurrió cuando dos sujetos en moto aparecieron repentinamente y abrieron fuego contra la unidad. Él niega haber recibido amenazas previas: “Nunca, nunca hemos sufrido ese tipo de cosas… ahora creo que se está usando la medida de primero atacar y luego pedir dinero”. Aunque no descarta que el objetivo pudiera ser el organizador del evento o el local, afirma que la incertidumbre los mantiene aterrados.

Tras el atentado, cancelaron todas sus presentaciones programadas por miedo. “Tenemos mucho miedo… todos nos quedamos asombrados, asustados”, expresó el artista, quien agradece a Dios que la puerta del bus estuviera abierta, funcionando como un escudo que evitó que las balas impactaran a alguien.

“Nosotros vivimos de esto, nosotros vivimos del arte”, dijo ante la angustia de trabajar bajo amenaza. También expuso que algunos grupos reconocidos han llegado a pagar montos de hasta 30 mil soles para poder seguir cantando, reflejando una realidad que ya afectó a colegas como Agua Marina, que recientemente se retiró temporalmente de los escenarios por la misma razón.

¿Hasta cuándo la música será silenciada por la violencia? ¿Qué medidas tomará el Gobierno frente a esta alarmante situación?

No te pierdas todo el seguimiento a este caso en Arriba Mi Gente por Latina.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR